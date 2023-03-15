Такого потопа не было 30 лет: еще один район на западе Казахстана затопило талой водой (видео)

Паводок в Актюбинской области. Фото: astanatv.kz

На западе Казахстана подтопило еще один район - со вчерашнего дня идет эвакуация жителей поселка Кобда Актюбинской области. Такого потопа здесь не видели 30 лет, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, райцентр Кобдинского района поселок Хобда буквально уходит под воду. Паводок нагрянул так стремительно, что люди даже не сразу поняли всю опасность. И только когда вода уже стала бурлить во дворах и домах, сельчан начали экстренно эвакуировать.

"У нас полностью затопило дом. Завалилась кухня, завалилась вся баня. Ой, я даже не знаю, как я его теперь буду восстанавливать. Изначально она была немножко, в четыре часа, ну, немножко вот. А потом к шести часам как пошла прямо! Вы знаете, как будто кто-то с трубы пустил воду", - рассказывает жительница Кобды Ольга Родноконная.

С понедельника в селе идет эвакуация. Всего спасатели вывели из подтопленных домов 92 человека. Несмотря на то, что им приготовили временное пристанище в райбольнице и спортшколе, многие решили пойти к родственникам. Правда, потом некоторых пришлось уже спасать и оттуда.

"Нам пришлось два раза переезжать. В первый раз нас часов в семь полностью за три минуты затопило. Мои дети, говорю же, вышли, чтобы как-то окопаться. Было сухо. Оно мгновенно налилось. Только успели они заскочить и сказать: "Документы забирайте", и мы вышли. Поехали к родственникам. Они там, подальше. И там ночью их стало тоже топить", - вспоминает местная жительница Валентина Проскурина.

"Неожиданно, если честно. Вода так шла страшно. Ну да, спасали ребята, помогали МЧСники. Короче, ложили и пески, с песком – и окапывались. Но напор был страшный. Все ушли вод воду, все абсолютно. И мы, и соседи. Одежду даже не успели. В чем есть домашнем, в том и вышел", - поделился Александр Красильников.

Официально подтопленными пока называют 15 домов и 28 подворий. Пострадали и соцобъекты: школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Туда сейчас можно добраться только на лодках.

Чтобы хоть как-то предотвратить дальнейшее затопление, власти решили закрыть отрезок дороги Самара – Шымкент: там прорыли канал для стока. Восстановить движение обещают, как только станет безопасно.

"Было принято решение вскрыть дорогу республиканского значения. И потом на сегодняшний день на дорогах Актобе и Западно-Казахстанской области стоят 500 фур", - сообщил глава ДЧС Актюбинской области Маргулан Аманбаев.

Сейчас самый проблемный участок в Кобде – это пересечение улиц Астана и Курманова. Этот квадрат полностью закрыли для движения, поскольку все в воде. Спасатели обходят дома, чтобы убедиться, все ли эвакуировались.

За прошлую ночь в селе было спасено 85 голов крупного рогатого скота и около 300 овец и коз. В некоторых дворах вода доходит до пояса и продолжает прибывать. Поэтому даже в резиновых сапогах находиться здесь крайне опасно. И неизвестно, когда жители вновь вернутся в свои дома.

Местные власти говорят: такого потопа в Кобде не видели последние 30 лет. Но самое страшное – это, возможно, только начало. Все с тревогой ожидают повышения уровня воды в реке Кобда. Говорят, она уже почти на метр переполнилась и выходит из берегов. Поэтому не исключено, что бессонные ночи еще впереди.

"Опасность еще сохраняется. Река Кобда, вероятнее всего, будет подниматься. Мы круглые сутки отслеживаем ситуацию. Вчера к нам дополнительно прибыли из ДЧС 30 спасателей – это две вахты. И технику дополнительную тоже стягиваем", - сообщил аким Кобдинского района Болат Кулов.

Помимо Кобдинского, тревожная ситуация сейчас в Мугалжарском, Темирском, Алгинском и Мартукском районах. Но вводить режим ЧС власти пока не собираются.

Источник: КТК

Паводки на западе Казахстана

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в Темирском, Байганинском и Уилском районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать.

Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района ЗКО привлекли вертолет. В Бурлинском районе ЗКО и вовсе объявлен режим ЧС местного масштаба.

Кроме того, режим ЧС объявлен и в Уральске. Здесь талые воды подтопили проезжую часть, тротуары, дворы частных домов и многоэтажек. А воду горожанам подают только шесть часов в сутки, объясняя это тем, что городские канализационные коллекторы переполнены талой водой.

В Каратобинском районе этой же области талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила 11 домов.

Каким еще регионам грозят паводки

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снегу, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012914-takogo-potopa-ne-bylo-30-let-esche-odin-rayon-na-zapade-kazahstana-zatopilo-taloy-vodoy-video/