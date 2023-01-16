Проблемы с котлами на ТЭЦ: школьники Темиртау остались дома из-за холода в классах (видео)

Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

В школах города Темиртау должным образом не работает отопление – температура в классах не дотягивает и до 10 градусов тепла. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за большого износа котлов на городской ТЭЦ-2, передает сайт телеканала КТК.

В Темиртау ученики почти всех школ сегодня занимались дистанционно. При этом на улице после сильных морозов, наконец, потеплело. А вот в самих зданиях настолько холодно, что санэпиднормы запрещают проводить занятия офлайн.

"Окна мы заклеили своими силами, то есть учителя. Пленкой, целлофаном, как было рекомендовано. Но посмотрите на градусник: 6 градусов с половиной.

Это не нам думать, это государству, это акиму нашему думать. Если даже придут дети, как заниматься при таких температурных условиях?

Одеваться мы просили, чтобы одеты на уроках были. Но это некомфортно для учебного процесса. Но одетые мы работали", – рассказала учитель химии одной из темиртауских школ Марина Грибанова.

Отмечается, что сегодня дети Темиртау должны были вернуться за парты, так как всю прошлую неделю занятия проходили дистанционно из-за морозов. Теперь же низкие температуры наблюдаются и в самих классах.

Как рассказали педагоги, с приходом зимы они вместе с детьми кутаются в одежду, а на стулья кладут специальные подстилки. В 26 детских садах Темиртау выручают обогреватели.

По данным телеканала, проблемы с теплом город испытывает не первый год. Из-за большого износа котлы на ТЭЦ-2 не могут выдать нормативные параметры и попеременно выходят из строя. В работе сейчас четыре котла из шести. Еще один смогут подключить лишь в феврале после капремонта. Сам теплоисточник принадлежит компании "АрселорМиттал Темиртау".

"Если ситуация, сейчас ситуация стабилизируется, с завтрашнего дня мы отменять занятия не будем, то есть все дети будут учиться в штатном формате. Если действительно температура в школах не будет выдерживаться санэпидемиологическим нормам, тогда мы будем вынуждены перевести на дистанционный формат", – заявил замакима Темиртау Самат Зияшев.

Источник: КТК

Происшествия на ТЭЦ в Казахстане в 2022 году

В прошлом году не раз сообщалось о тех или иных происшествиях на ТЭЦ в разных регионах Казахстане.

Так, в марте 2022 года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котло-агрегата, в результате чего тысячи абонентов не получают тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Также в пресс-службе премьер-министра РК сообщали о том, что сейчас вопрос передачи в госсобственность ряда проблемных энергетических объектов рассматривается правительством и Генпрокуратурой Казахстана.

Кроме того, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он дал поручения акимату и правительству.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу в Экибастузе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005569-problemy-s-kotlami-na-tets-shkolniki-temirtau-ostalis-doma-iz-za-holoda-v-klassah-video/