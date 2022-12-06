Что делается, чтобы не допустить дефицит сахара в Казахстане, рассказал глава Минторговли

Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-премьер-министр и глава Минторговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах кабмина рассказал о том, что делается, чтобы вновь не повторилась ситуация с дефицитом сахара в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что для наращивания объемов производства принято решение обеспечивать производителей сахарным тростником.

"По сахару, чтобы ситуация не повторилась, понятно, что мы не можем сейчас обеспечить свои заводы свеклой. Поэтому мы будем обеспечивать тростником свои заводы. Программа рассчитана на несколько лет и она обеспечит порядка 50%", – сказал он.

Министр сообщил, что каждую субботу проводит совещания с акиматами.

"Буквально, считаем. Заключили договоры с заводами? Заключили. Деньги перечислили? Еще не перечислили.

Восемь регионов еще не заключили договоры и деньги не перечислили. Там маслихаты еще решения не приняли. До конца года все должны заключить и перечислить, и после этого мы будем поддерживать заводы и фиксировать цены на сахар", – заверил Серик Жумангарин.

Дефицит сахара в Казахстане в 2022 году

Напомним, что в начале 2022 года с прилавков казахстанских магазинов из-за большого ажиотажа начал пропадать сахар. В результате цены на этот продукт во всех городах страны стали активно расти. И даже после того, как ситуация начала стабилизироваться, сахар продолжал дорожать.

13 мая был введен временный запрет на вывоз сахара из страны. Позже в МСХ заявляли, что до конца года резких скачков цен на сахар не ожидается.

Тем не менее о подорожании и исчезновении сахара с магазинных полок сообщали жители многих регионов Казахстана. Так, жители Карагандинской области заявили, что в магазинах региона наблюдается дефицит весового сахара. О том, что сахар взлетел в цене и исчез с полок магазинов жаловались и в Уральске. Отмечалось, что цены на сахар возмутили предпринимателей Астаны.

В июле рестораторы обратились к МСХ за помощью, заявляя, что "сахар по 750-800 тенге за килограмм – это не нормально".

В конце августа министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин поставил задачу не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания.

12 октября правительство РК заключило меморандум с производителями сахара для того, чтобы цены на этот продукт оставались на нынешнем уровне на протяжении года со дня заключения соглашения.

Позже мы рассказывали о том, за чей счет будут удерживать цены на сахар в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000324-chto-delaetsya-chtoby-ne-dopustit-defitsit-sahara-v-kazahstane-rasskazal-glava-mintorgovli/