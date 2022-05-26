Сахар взлетел в цене и исчез с полок магазинов в Уральске (видео)

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Сахар значительно подорожал в Западно-Казахстанской области - теперь килограмм сахара-песка обходится местным жителям в 600 тенге. Однако проблема еще и в том, что найти сладость в магазинах сейчас очень сложно, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказала продавец центрального рынка Уральска Гуляим Жасыбекова, покупатели постоянно спрашивают сахар, но предложить им пока нечего.

"Да, жалуются, очень жалуются! Каждый день вот спрашивают. Второй день сахара нет. В последний раз продавала по 560, взяла по 540 один килограмм у перекупщиков, чтоб работать. А до этого по 520 со склада мы брали в последний раз.

Второй день нет (поставок сахара - прим.ред.). Сегодня обещали сахар жамбылский привезти, который мы у оптовиков берем. Но нет вот, ждем-с", - поделилась женщина с журналистами.

Такая же ситуация и в других бутиках рынка. Продавцы предлагают жителям альтернативу - кусковой сахар-рафинад, правда, стоит он больше тысячи тенге за килограмм, поэтому покупают его редко.

Телеканал отмечает, что найти сахар сложно и в продуктовых магазинах Уральска, а в тех, в которых он все же есть, цены доходят до 600 тенге за килограмм. При этом оптовики продавцам на рынках говорят, что следующий завоз может быть еще дороже.

Сдерживать цены на социально значимые товары должны местные стабфонды. Но и там закрома пусты. Чиновники говорят: даже деньги есть, но связываться с таким проблемным продуктом никто не хочет.

"Мы предлагаем нашим оптовым предпринимателям, чтобы они брали деньги по оборотной схеме финансирования через банковскую гарантию, что мы им дадим деньги. Но сейчас из-за того, что колеблется цена и непонятно, по какой фиксированной цене они будут реализовывать, данные предприниматели не хотят брать заем по оборотной схеме финансирования", - прокомментировал ситуацию управляющий директор СПК "Акжайык" Мейирбек Нуркен.

Примечательно, что в местном управлении предпринимательства утверждают: сахар есть. И даже стоит меньше 400 тенге. Его якобы продают крупные супермаркеты. Только они вынуждены ограничить объем продаж, чтобы избежать спекуляций на рынке.

Горожане это заявление опровергают.

"Во многие заходили, нет сахара. Будет скоро, говорят. Ждите, говорят. А если где-то есть, он 600 с чем-то стоит. Нет, по 600 я не куплю, лучше без варенья, без компота останусь! Но за такую цену я не смогу себе позволить", - сетует жительница Уральска Аслима Хусинова.

Причиной дефицита чиновники называют отмену поставок из России и Беларуси. Именно их сахар в основном лежал на местных прилавках. Осталась надежда на казахстанских производителей.

"Есть такая договоренность, что по 140 тонн в неделю будут отпускать в регион наш, ЗКО. Оттуда 30% мы будем реализовывать нашим производителям. Это в первую очередь хлебопекарни, у которых первая необходимость в сахаре. Им будет тоже 30% выделяться", - заявил глава управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязов.

По данным телеканала, в месяц уральцы покупают порядка 1000 тонн сахара. Получается, что казахстанские поставщики способны закрыть половину потребности. При этом отпускная цена с завода – 450 тенге. К ней прибавятся затраты на логистику и торговые надбавки. Правда, когда начнутся поставки и товар снова появится в свободной продаже, непонятно.

Источник: КТК

Напомним, ранее на дефицит весового сахара жаловались жители Карагандинской области. Позже Антикор выявил, что в регионе сахар продавали по завышенной цене.

Между тем в середине мая в Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара за пределы страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971059-sahar-vzletel-v-tsene-i-ischez-s-polok-magazinov-v-uralske-video/