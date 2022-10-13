Цены на сахар заморозили на год в Казахстане

Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера, 12 октября, правительство заключило меморандум с производителями сахара для того, чтобы цены на этот продукт остались на нынешнем уровне на протяжении следующего года, передает сайт телеканала КТК.

Весной и летом этого года в Казахстане возник небывалый ажиотаж вокруг сахара. Сначала цены побили все рекорды, а затем продукт и вовсе исчез с торговых прилавков.

Чтобы подобного не повторилось, правительство и производители сахара подписали меморандум, по которому действующие сейчас цены сохранятся ровно на год. Взамен на это, четыре крупнейших сахарных завода страны получат от государства льготы на покупку сахара-сырца. Его, согласно подписанному сегодня документу, у них должно храниться с запасом как минимум на три месяца. На это потребуется порядка 43 миллиардов тенге.

"Основными участниками финансирования будут акиматы. Соответственно, со своими деньгами торговые сети готовы предоставить соответствующий объем средств. И крупные оптовики тоже изъявили желание участвовать в этой схеме.

То, что будут выдавать сети и крупные оптовики, это их условия, это их собственные деньги. А то, что будут выдавать акиматы, мы им будем выдавать очень дешевый льготный кредит в размере 0,01%, для того чтобы не создавать дополнительную финансовую нагрузку для наших сахарных заводов", – заявил председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев.

Источник: КТК

Напомним, что в марте в Казахстане возник дефицит сахара из-за большого спроса. В результате цены на этот продукт во всех городах страны начали активно расти. И даже после того, как ситуация начала стабилизироваться, сахар продолжал дорожать.

В конце августа министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин поставил задачу не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания.

Также на прошлой неделе сообщалось, что в Казахстане проходят переговоры с торговыми сетями по поводу снижения торговой надбавки. Отмечалось, что такие меры позволят снизить цены на социально значимые продовольственные товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992437-tseny-na-sahar-zamorozili-na-god-v-kazahstane/