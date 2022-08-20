Новый и.о. министра торговли Жумангарин: Наша задача - снизить рост цен на продукты

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Сегодня под председательством и.о. заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина прошло совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщается на официальном сайте primeminister.kz.

На совещании отметили, что за прошедшую неделю стоимость социально значимых продовольственных товаров выросла на 0,2%.

"Наибольший рост: рожки (+2,1%), рис, масло подсолнечное и соль (+1,3%), мука, творог и сахар (+0,6%). Снижение цен отмечается по линейке овощной продукции: лук (-4,6%), картофель (-1,8%), капуста (-1,7%) и морковь (-1,5%)", - указывается в сообщении.

Заслушав информацию акимов и Министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.

"Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями.

Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания.

Главное – обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий. Создание региональных комиссий по выявлению посредников – это поручение главы государства. Нужно усилить их работу за счет ресурсов региональных подразделений Министерства торговли и интеграции. Поручаю провести эту работу Комитету торговли", - отметил и.о. министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984097-novyy-io-ministra-torgovli-zhumangarin-nasha-zadacha-snizit-rost-tsen-na-produkty/