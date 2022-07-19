"Сахар по 750-800 тенге за кг – это не нормально": рестораторы обратились к МСХ за помощью

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От нехватки сахара страдают владельцы кафе и ресторанов в Казахстане. По словам предпринимателей, сахара либо нет, либо он продается по завышенным ценам, передает сайт телеканала КТК.

В ассоциации рестораторов Казахстана отметили, что общепит в стране до сих пор пытается вернуться к уровню рентабельности доковидного 2019 года. Сейчас стабильно работать бизнесу не дает сахар: его либо нет, либо он продается по баснословным ценам.

"Как-то выкручиваются, где-то достают сахар в любом случае. Но вы же понимаете, уже цена не такая как прежде была. Естественно, цена намного дороже. Сахар, который стоит от 750 до 800 тенге за килограмм, – это не есть нормально", – объяснила руководитель ассоциации "Клуб рестораторов РК" Гульнара Катибаева.

Подчеркивается, что крупные рестораны эти проблемы, скорее всего, переживут. А вот небольшие кофейни и кондитерские страдают сильнее. В среднем такие заведения из пяти точек используют около 150 килограммов сахара в неделю. Две алматинские сети уже находятся на грани закрытия.

"Сахар, в принципе, на любой кухне в HoReCe – да, это кафе, ресторан – используется абсолютно везде. Начиная с самого первого ингредиента на дастархане – это хлеб. Потому что даже воздействие дрожжей не будет задействовано, если туда не добавить сахар. Сахар добавляется во многие заправки, в соуса, иногда даже в маринады к мясу", – сообщил шеф-повар международного класса Александр Смехнов.

Тем не менее в Минсельхозе заявили, что в стране повышенный спрос только на сахар из стабфонда, так как он дешевле. Из-за этого его продают в ограниченном количестве, чтобы избежать спекуляций перекупщиков.

В ведомстве заверили, что производство сладкого песка на отечественных заводах идет бесперебойно. По данным областных акиматов, в республике запасено более 26 тысяч тонн.

"Сейчас сахар свободно продается по рыночным ценам во всех торговых точках и на рынках. В июне производство сахара из тростникового сахара-сырца составило около 38 тысяч тонн, в июле планируется 37 тысяч тонн. Выделен квотный ввоз сахара и тростникового сырья в объеме 350 тысяч тонн. Также осуществлен мониторинг обеспечения регионов сахаром", – подчеркнул пресс-секретарь МСХ РК Дамир Егизбаев.

Рестораторы просят чиновников из Минсельхоза выделить им "белое золото", как теперь называют сахар. Он нужен им только для производственных целей, подчеркивают предприниматели.

Источник: КТК

Напомним, что на расширенном заседании правительства Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры двум министрам – главе Минторговли и интеграции Бахыту Султанову и главе Минсельхоза Ерболу Карашукееву – из-за ситуации с сахаром в стране.

Позже в Министерстве сельского хозяйства предложили решение проблемы нехватки сахара в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979081-kazahstanskie-restoratory-vozmutilis-zavyshennymi-tsenami-na-sahar/