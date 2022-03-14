Наблюдается ли дефицит сахара в Казахстане, пояснили в Минторговли

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На онлайн-брифинге в СЦК глава Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции РК заявил, что отсутствие сахара на полках в некоторых торговых сетях – лишь следствие ажиотажа, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня у нас запасов (сахара - прим. ред.) около 90 тысяч тонн. Еще раз хотел бы сказать: никакого дефицита нет.

Но вопрос того, что сегодня на полках сахара, возможно, нет: по данным только "Магнума", за 5 дней ажиотажной продажи мы в 5 раз сахара больше закупили, в какой-то момент, может быть, действительно с полок исчез этот товар", - заявил глава комитета Ержан Казанбаев.

Он добавил, что поставки сахара в торговые сети идут по прежнему графику. Если же сахар закончится на полках, торговые сети возьмут его со своих складов.

Напомним, ранее в Минторговли заявили, что запасов сахара в стране столько, что хватит на 3 месяца вперед.

Многие казахстанцы поняли эту фразу неверно, подумав, что его запасов "хватит только на 3 месяца", после чего в городах страны возник ажиотаж на сахар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960625-mintorgovli-kazahstana-sahar-ischez-s-polok-iz-za-azhiotazha-no-postavki-idut-po-grafiku/