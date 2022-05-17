Глава МСХ Казахстана: До конца года резких скачков цен на сахар мы не ожидаем

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минсельхоза в кулуарах кабмина объяснил, из чего складывается цена на сахар в стране, а также заявил, что ведомство не ожидает новых резких скачков цен на данный товар, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев заявил, что в целом сейчас по миру наблюдается рост цен на сахар.

"У нас цена стабильная. Если брать (цены на сахар - прим. ред.), это будет от 400, в некоторых местах по - 500 тенге, может быть.

Это зависит по мере завоза сахара. Мы знаем, что тростниковый сахар, цена его определяется на бирже, как и сахара, как такового, готового сахара. Он зависит от биржевых цен.

У нас есть четыре завода, полностью мы обеспечили их сырьем на данный момент. Мы в течение мая ожидаем порядка 32-35 тыс. тонн объемов производства, в июне-месяце - порядка 40-45 тыс. тонн. Произведенных объемов у нас достаточно, чтобы обеспечивать внутреннее потребление. Резкого роста цен на сахар мы не ожидаем", - указал он.

Между тем, по словам министра, в некоторых магазинах стоимость сахара достигает 500-600 тенге за килограмм.

"Это зависит от торговых сетей, насколько они накручивают. В целом, цена на сахар будет стабильна, она будет зависеть от стоимости сырья. У нас порядка 70% производимого в Казахстане сахара производится из тростникового сахара. Разрабатываем программу по развитию сахарной отрасли.

До конца года резких скачков цен мы не ожидаем. Если цена на тростниковый сахар уменьшится, возможно, будет дальнейшее снижение цен. В настоящий момент цены стабильные", - резюмировал Карашукеев.

Напомним, что 13 мая в Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара.

Кроме того, ранее мы писали о том, что цены на сахар не упали несмотря на отсутствие дефицита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969673-glava-msh-kazahstana-do-kontsa-goda-rezkih-skachkov-tsen-na-sahar-my-ne-ozhidaem/