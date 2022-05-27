"Все время дорожает": цены на сахар возмутили предпринимателей в Нур-Султане

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Вслед за карагандинцами и уральцами на дефицит и резкое подорожание сахара пожаловались и астанчане - в продуктовых магазинах сахар-песок теперь стоит 800 тенге. Такие цены сильно бьют по кондитерам и другим предпринимателям, передает сайт телеканала КТК.

Продавцы в придомовых магазинах рассказывают стандартную историю. Товар к ним изначально привозят уже дорогой – 730 тенге за килограмм. Плюс наценка. Вот и выходит 800.

"Потому что нигде нет его. Мы на фирмах не нашли. Нам теперь привозят дорогой. Последние полтора месяца все время дорожает. Никогда такого не было, чтобы он отсутствовал, всегда был", - объясняют торговцы.

Дешевле есть на оптовом рынке, но нужно искать. Продавцы признаются, что не рискуют закупать подорожавший песок в прежних объемах: если раньше в день продавали до 15 тонн, сейчас всего две.

"Мы его покупаем только ради ассортимента – самый ходовой товар. И поэтому нам приходится хоть и дорого, но покупать. Наша ставка по оптовой цене: 10 тенге всего лишь добавляем на оптовку", - рассказала один из продавцов.

На столичном рынке журналисты нашли лишь две точки, где продают сахар. И то – у продавцов он в ограниченном количестве. Килограмм в среднем продают по 600 тенге.

Подорожавший сахар доставляет много проблем и производителям. Кондитеры уже поднимают цены.

Услуги неожиданно подорожали и в салонах красоты. От стоимости песка напрямую зависит цена на шугаринг. Сахар нужен для изготовления пасты, которую мастера используют в работе. И сейчас производители не могут найти его в необходимом объеме, из-за этого простаивает мини-цех.

"Мы уже, когда произошло подорожание, подняли стоимость продукции на сахарную пасту. Но теперь, получается, цена опять выросла. И говорят, что будет – то есть слухи в городе, – что будет тысяча тенге за килограмм. И поднимать еще выше продукцию, ну, это просто издевательство над нами, над мастерами. И мастера покупают дороже продукцию, услуги будут дорожать, это всем невыгодно", - рассказала производитель сахарной пасты Екатерина Ишимбаева.

В акимате заверяют, что никакого дефицита в городе нет. По прежней цене – до 400 тенге – сахар продают в супермаркетах. Правда, не больше 5 килограммов в руки. Есть запасы в стабфонде. А подорожание объясняют геополитической ситуацией.

"Российская Федерация сейчас закрыла свои границы до 31 августа, нагрузка на наши сахарные заводы пошла очень большая. В городе, в принципе, есть минимальный 30-40-процентный запас сахара. То есть этого хватит минимум на неделю-две. Но так как сахар поступает постоянно, то есть запасы пополняются, то есть сахар, есть в городе", - заявил руководитель отдела продовольственной безопасности Нур-Султана Руслан Идрисов.

В акимате обещают проверить точки с очень резко подорожавшим песком. И, если найдут нарушения, обещают наказывать. В мелких магазинах наценка не должна превышать 15%. Но, если верить продавцам, штраф им не грозит. Ведь сахар приходит такой дорогой, что они не прибавляют и 10%.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что в Уральске сахар резко взлетел в цене и исчез с полок магазинов. До этого на дефицит и немыслимо высокие цены на сахар жаловались жители Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971251-vse-vremya-dorozhaet-tseny-na-sahar-vozmutili-predprinimateley-v-nur-sultane-video/