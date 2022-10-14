За чей счет будут удерживать цены на сахар в Казахстане

Покупка сахара. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году в Казахстане возникла сложная ситуация с сахаром. На фоне сообщений о его дефиците отмечалось резкое увеличение цен. О том, как будут контролировать стоимость этого продукта и откуда будет взято финансирование, читайте в материале NUR.KZ.

Один килограмм сахара в феврале 2022 года стоил в среднем 296 тенге. Однако позже, на фоне сообщений о его запасах и неверной интерпретации этих данных, в Казахстане возник ажиотаж.

В результате стоимость сахара резко выросла, и в июле один килограмм оценивался уже в 537 тенге в среднем, что сразу на 86,6% больше, чем годом ранее. Несмотря на меры по ограничению его вывоза и попытки стабилизации ситуации, в некоторых случаях ценник вовсе достигал 750-800 тенге за килограмм.

Ранее в правительстве сообщали о планах по стабилизации рынка.

Так, уже были приняты определенные меры: например, с четырьмя отечественными производителями сахара был подписан меморандум о стабилизации цен, указывает сайт Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Однако эти меры вызвали некоторые вопросы у специалистов.

Кто будет платить за "дешевый" сахар

Согласно сообщению ведомства, данный меморандум предполагает новый механизм государственной поддержки.

"Сахарные заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца и обеспечить постоянную переработку в течение года.

В свою очередь заводы примут четкие встречные обязательства по фиксированию на 1 год отпускной цены, обязательной модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли", – заявил председатель Комитета торговли МТИ РК в ходе подписания меморандума.

Мешок сахара. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Другими словами, четыре производителя сахара получат 43 млрд тенге бюджетных денег, а в обмен на это заводы на год зафиксируют цены, с обещанием модернизировать производство, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок.

Однако, как сообщает Telegram-канал Finance.kz, эти меры могут оказаться неэффективными.

Например, опасения у источника вызывает тот факт, что объемы уплаченных налогов в текущем и 2021 годах у двоих из четырех участников меморандума оказались нулевыми.

"Finance.kz, во-первых, недоумевает подобной политике сдерживания цен — когда большие бюджетные средства отдаются тем, кто годами не платит налоги.

Во-вторых, подобная мера не сработает — в случае дальнейших колебаний цен, сахар все-равно будет утекать на черный рынок, а по фиксированным ценам будет дефицит. Но 43 млрд бюджетных денег, а значит зарплат, школ и больниц, уже (будет - примечание редактора) потрачено", – отмечается в сообщении Telegram-канала.

То есть данные меры будут финансированы за счет бюджетных средств. Но в случае ухудшения ситуации они могут оказаться неэффективными.

Напомним, что ранее специалисты рассказывали о том, почему нельзя запрещать повышение цен на продукты питания в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992489-za-chey-schet-budut-uderzhivat-tseny-na-sahar-v-kazahstane/