Временный запрет на вывоз сахара вводят в Казахстане

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Запрет сроком на шесть месяцев на вывоз сахара ввели в Казахстане. Соответствующий приказ издал министр сельского хозяйства Казахстана, документ опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.

В документе указывается, что запрет распространяется на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового.

Министерству сельского хозяйства Казахстана поручено в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении данного запрета.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 23 мая.

Напомним, что в марте 2022 года страну охватил внезапный дефицит сахара. Этот товар почти невозможно было найти на полках магазинов, а тот, что был, продавался с большой наценкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969103-vremennyy-zapret-na-vyvoz-sahara-vveli-v-kazahstane/