Дефицита сахара в Казахстане уже нет, но цены на него продолжают расти

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В марте 2022 года страну охватил внезапный дефицит сахара. Этот товар почти невозможно было найти на полках магазинов, а тот, что был, продавался с большой наценкой. Сейчас дефицита нет, однако цены на сахар не только не снизились, но и продолжают расти. Как они изменились в регионах, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы понять, почему растут цены на сахар в Казахстане, нужно обратить внимание на следующие факторы:

Казахстан очень сильно зависим от импорта сахара. Большая часть сахарного песка завозится из России и Бразилии;

несмотря на то, что в Казахстане есть собственные предприятия, они, по разным причинам, не могут покрыть внутренние потребности;

производство собственного сахарного песка постепенно сокращается.

Эти причины, вкупе с ажиотажным спросом и попыткой спекулянтов сыграть на этом, и вызвали резкое подорожание. Однако, даже если бы не было ажиотажа, цены все равно росли бы. Причина кроется в сокращении собственного производства.

Как передают аналитики EnergyProm, по итогам первого квартала текущего года в стране произвели 51,2 тысяч тонн сахара. После заметного прошлогоднего роста в секторе зафиксирован серьезный спад, это на 20,3% меньше, чем было произведено в 2021 году.

Даже область-рекордсмен по производству сахара, Жамбылская область, показала сокращение производства на 12,5% (37,4 тысяч тонн). Для справки, за весь 2021 год было произведено 276,9 тысяч тонн сахара, что на 58% больше, чем было годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Казахстанские предприятия не могли покрыть потребности внутреннего рынка даже в 2021 году, а в текущем не получится и подавно. Судя по официальным данным, за первые два месяца 2022 года местные компании обеспечили спрос на сахар всего на 29,8%, против 42,5% годом ранее.

То есть, импортозависимость еще более усилилась. Доля иностранной продукции составила 70,2% от ресурсов. Объемы импорта сразу выросли на 18,3% и составили 42,3 тысячи тонны. Что касается экспорта, то он, по понятным причинам, практически отсутствует.

Откуда завозится сахар

За январь-февраль текущего года Казахстан импортировал тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы на общую сумму 26,9 млн долларов. Объем продукции составил 45,4 тысячи тонны.

Большую часть сахарной продукции завезли из соседней России - 93,2% от всего объема, или 42,3 тысячи тонны. Еще 6,7% сахара и сахарозы поставили из Бразилии.

Инфографика: energryprom.kz

Как менялись цены на сахар

Такое положение на рынке Казахстана не могло не отразиться на цене конечной продукции.

В марте в среднем по РК килограмм сахара стоил 396 тенге. За месяц произошло подорожание сразу на 36,1%. За год подорожание еще ощутимее - на целых 50,2%.

Сильнее всего цены на сахар ударили по карманам жителей столицы (449 тенге за килограмм), Алматы (444 тенге) и Костаная (430 тенге).

В Таразе цены на сахар в марте были самыми низкими - 348 тенге.

Наибольший годовой рост цен на сахар был зарегистрирован в Алматы (на 70,1%), а также в Костанайской (на 64,7%), и Жамбылской (на 60,5%) областях.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что сахар является социально значимым продуктом, а это значит, что государство может установить необходимый потолок цен и контролировать его. Однако, как можно заметить, цены на сахар как росли, так и растут.

Апрель пошел по стопам марта. За месяц цены выросли ещё на 5,4%. Это неизбежно отразится на цене других продуктов, которые используют сахар в качестве сырья, например, на напитках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1968092-defitsita-sahara-uzhe-net-no-tseny-na-nego-prodolzhayut-rasti-v-kazahstane/