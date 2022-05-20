О дефиците весового сахара заявили жители Карагандинской области (видео)

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Жители Карагандинской области заявили, что в магазинах региона наблюдается дефицит весового сахара. При этом, в местах, где продукт есть, он выдается в ограниченном количестве, передает телеканал КТК.

Жители Караганды и некоторых районов Карагандинской области пожаловались на отсутствие весового сахара на полках магазинов.

"Вот я была четыре дня назад в магазине, сахара не было. В основном как прихожу, на развес сахара нет. Рафинированный есть, но мне нужен весовой", – рассказала одна из местных жительниц.

В торговых точках даже вывешивают объявления о том, что сахара нет.

Сотрудники магазинов объясняют, что их заявки на складах не обрабатываются уже очень долго, а того количества, которое выдается, хватает лишь на полдня.

При этом отмечается, что, по словам чиновников, в стабфонде имеется большой запас весового сахара. Однако, почему его не поставляют в магазины, никто не объясняет.

"В пути проплаченная продукция на 884 тонны. В стабфонде находится 465 тонн сахара. Продолжается товарная интервенция по заявкам акиматов городов и районов", – заявила руководитель отдела управления предпринимательства Карагандинской области Жулдыз Кусайын.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970187-na-defitsit-vesovogo-sahara-pozhalovalis-zhiteli-karagandinskoy-oblasti-video/