Торегали Тореали впервые после ареста опубликовал пост в соцсети

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский артист Торегали Тореали впервые после ареста разместил пост в Instagram. Артист в шуточной форме заявил, что ему жаль водительские права, которых его лишили, передает NUR.KZ.

Артист в стихотворной форме шутливо прокомментировал случившееся.

"Не пристало плакать мужчине. Ничего, если споткнулся и упал. Встанет все на свои места, ну да ладно об этом, а вот права", - отметил он.

Нурболат Абдуллин, Альбина Шардарова, Серик Ибрагимов, Абдижаппар Алкожа и другие представители шоу-бизнеса прокомментировали пост коллеги, оставив смайлики в виде огня и аплодисментов. К ним присоединились и другие подписчики Торегали.

"Такое бывает, но Тореша всегда хочется простить", "Ой, кто там не нарушает ПДД, каждый третий, начиная от ремня безопасности и телефона в руках", "Что ни случается с мужчиной, главное, будь жив-здоров", - отметили они.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет. Его сестра Дина заступилась за брата.

Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали. Он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу.

Отметим, о ситуации с Торегали высказались казахстанские артисты - певицы Молдир Ауелбекова, а также Меруерт Тусипбаева, отец Кайрата Нуртаса - Нуртас Айдарбеков.

Свое мнение озвучили также Куандык Рахим и Альбина Шардарова. Высказался и коллега по сцене Саят Медеуов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032335-toregali-toreali-vpervye-posle-aresta-opublikoval-post-v-sotsseti/