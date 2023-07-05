"Не судите": Меруерт Тусипбаева высказала мнение об инциденте с Торегали Тореали

Торегали Тореали и Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Певица Меруерт Тусипбаева высказалась в соцсети по поводу случившегося с Торегали Тореали, которого арестовали на несколько суток и лишили водительских прав на 7 лет, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева отметила, что не зря говорят о том, что творческий путь тернист.

"Почему у нас так - если упал, то зачастую его добивают? Радуясь, начинают нападать со всех сторон. Давайте призадумаемся хоть на миг, все, кто растит детей. Как только ребенок появляется на свет, у него уже есть своя судьба и свой характер.

Каждый любящий родитель мечтает, чтобы его ребенок был лучше него, чтобы был достойным. Я хочу сказать это осуждающим.

Не судите, и не судимы будете! Несите ответственность за свою семью. Никто не знает, что его ждет впереди. Это загадка. Мое мнение - только мое. Не обязательно с ним соглашаться", - написала она.

Подписчики разделились во мнениях.

"Если бы это было лишь баловство, мы бы стерпели, но если виноват, по закону пусть ответит", "Он ведь не 18-летний юноша, взрослый мужчина, отец пятерых детей. Закон един для всех, не впервые уже его имя гремит", "Если бы полиция не остановила, кто-нибудь мог бы пострадать", "Мне нет дела до его жизни. Я только его песни слушаю. А песни у него хорошие, до сердца доходят", "Вы верно говорите, все мы детей растим. Что будет завтра, никому не известно. Не стоит над кем-то смеяться и осуждать", - гласят комментарии под постом певицы.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А на днях стало известно, что артиста снова наказали. Он получил 15 суток еще за два нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2027641-ne-sudite-meruert-tusipbaeva-vyskazala-mnenie-ob-intsidente-s-toregali-toreali/