Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не судите": Меруерт Тусипбаева высказала мнение об инциденте с Торегали Тореали

Опубликовано:

Торегали Тореали и Меруерт Тусипбаева
Торегали Тореали и Меруерт Тусипбаева. Фото: instagram.com/meruert_tusupbaeva

Певица Меруерт Тусипбаева высказалась в соцсети по поводу случившегося с Торегали Тореали, которого арестовали на несколько суток и лишили водительских прав на 7 лет, передает NUR.KZ.

Меруерт Тусипбаева отметила, что не зря говорят о том, что творческий путь тернист.

"Почему у нас так - если упал, то зачастую его добивают? Радуясь, начинают нападать со всех сторон. Давайте призадумаемся хоть на миг, все, кто растит детей. Как только ребенок появляется на свет, у него уже есть своя судьба и свой характер.

Каждый любящий родитель мечтает, чтобы его ребенок был лучше него, чтобы был достойным. Я хочу сказать это осуждающим.

Не судите, и не судимы будете! Несите ответственность за свою семью. Никто не знает, что его ждет впереди. Это загадка. Мое мнение - только мое. Не обязательно с ним соглашаться", - написала она.

Подписчики разделились во мнениях.

"Если бы это было лишь баловство, мы бы стерпели, но если виноват, по закону пусть ответит", "Он ведь не 18-летний юноша, взрослый мужчина, отец пятерых детей. Закон един для всех, не впервые уже его имя гремит", "Если бы полиция не остановила, кто-нибудь мог бы пострадать", "Мне нет дела до его жизни. Я только его песни слушаю. А песни у него хорошие, до сердца доходят", "Вы верно говорите, все мы детей растим. Что будет завтра, никому не известно. Не стоит над кем-то смеяться и осуждать", - гласят комментарии под постом певицы.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А на днях стало известно, что артиста снова наказали. Он получил 15 суток еще за два нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2027641-ne-sudite-meruert-tusipbaeva-vyskazala-mnenie-ob-intsidente-s-toregali-toreali/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.