Казахстанская скрипачка восхитила Дженнифер Лопес кавером на знаменитый хит

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась в соцсетях кавером на свою песню Ain't It Funny, который на скрипке исполнила казахстанка Меруерт Бахыт, передает NUR.KZ.

Дженнифер Лопес опубликовала в stories своего аккаунта в Instagram инструментальный кавер на одну из своих самых известных песен Ain't It Funny. Данный квар на скрипке исполнила казахстанка Меруерт Бахыт.

"Уау!" - написала певица, показав свое восхищение кавером.

Джей Ло поделилась кавером. Скрин: instagram.com/jlo

Сама казахстанка в совместной публикации с людьми, которые помогли записать видео, поблагодарила Лопес за вдохновение.

"Мисс Лопес, спасибо за любовь и вдохновение, которыми вы делитесь. Вы трогаете сердца казахских женщин разных поколений", - сказано в описании к видео.

Напомним, 1 августа на стадионе "Астана Арена" прошел первый концерт Дженнифер Лопес. После команда Лопес в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщалось, что на концерте находились около 30 тыс. человек. Также выяснилось, что на концерте певицы в Астане произошел конфликт, в котором, как выяснилось, приняла участие жена полицейского.

Кроме того, во время визита в Астану на певицу надели казахский камзол. А депутат маслихата Астаны раскритиковала певицу за откровенные наряды.

Затем, 10 августа, в Алматы прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой. На сцене певица провела гендер-пати для местной пары. Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

Кроме того, некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы. После концертов в Казахстане Лопес поделилась контентом, где показывает подарки поклонников из нашей страны.

А в Минфине рассказали об экономическом эффекте концерта Джей Ло.

