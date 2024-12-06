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Строительство АЭС в Казахстане: состоялись переговоры с потенциальными поставщиками из Франции

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Переговоры по АЭС во Франции
Переговоры по АЭС во Франции. Фото: Министерство энергетики РК

Казахстанская делегация во главе с министром энергетики в рамках рабочего визита во Францию провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства энергетики РК, с 4 по 6 декабря казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым находилась с рабочим визитом во Французской Республике.

В рамках визита состоялись встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции.

"Казахстанская делегация провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции, включая крупнейшую энергогенерирующую компанию и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.

Кроме того, состоялась встреча с международной консалтинговой компанией Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции", - сообщает ведомство.

Переговоры по АЭС во Франции
Переговоры по АЭС во Франции. Фото: Министерство энергетики РК

Делегация также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.

"Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции", - отмечается в публикации.

Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области. А компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана, напоминает Минэнерго.

Добавим, ранее в конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова принять участие в строительстве атомной электростанции в Казахстане.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

После этого заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС. А вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.

В начале ноября стало известно, наша страна начала переговоры с потенциальными поставщиками по строительству АЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2197077-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-sostoyalis-peregovory-s-potencialnymi-postavshchikami/

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