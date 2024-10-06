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Референдум по АЭС в Казахстане: сколько казахстанцев приняли участие в голосовании

Опубликовано:

Бюллетени
Бюллетени. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Центральной избирательной комиссии референдума (она же Центральная избирательная комиссия Казахстана) назвали предварительную явку на прошедшем голосовании по строительству АЭС, передает NUR.KZ.

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Предварительно, итоговая явка составила 63,87% – приняли участие в голосовании 7 820 918 человек.

В разрезе регионов явка выглядит так:

1. область Абай – 69,57%

2. Акмолинская область – 71,63 %

3. Актюбинская область – 75,11 %

4. Алматинская область – 68,71 %

5. Атырауская область – 63,28 %

6. Западно-Казахстанская область – 67,03 %

7. Жамбылская область – 61,28 %

8. область Жетісу – 68,01%

9. Карагандинскпя область – 72,12 %

10. Костанайская область – 73,45 %

11. Кызылординская область – 82,48%

12. Мангистауская область– 54,03 %

13. по Павлодарской области – 65,09 %

14. Северо-Казахстанская область – 66,31%

15. Туркестанская область – 75,31 %

16. область Ұлытау – 70,69 %

17. Восточно-Казахстанская область – 73,79 %

18. по Астане – 50,81 %

19. Алматы – 25,39 %

20. Шымкент – 70,57 %

"Участковые комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Время подсчета голосов на участке не должно превышать двенадцать часов с начала подсчета", – добавили в ЦИК.

Явка на референдуме
Скриншот: YouTube/RGP ITC

Напомним, сегодня в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны были решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Вопрос, выдвигаемый на референдум, звучал так: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы выбирали один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование на участках на территории Казахстана завершилось в 20:00.

При этом граждане РК, находящиеся за рубежом, также могли принять участие в референдуме. Сколько казахстанцев приняли участие в голосовании за границей, мы рассказывали здесь.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170645-referendum-po-aes-v-kazahstane-skolko-kazahstancev-prinyali-uchastie-v-golosovanii/

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