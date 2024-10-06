Референдум по АЭС в Казахстане: сколько казахстанцев приняли участие в голосовании
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В Центральной избирательной комиссии референдума (она же Центральная избирательная комиссия Казахстана) назвали предварительную явку на прошедшем голосовании по строительству АЭС, передает NUR.KZ.
Предварительно, итоговая явка составила 63,87% – приняли участие в голосовании 7 820 918 человек.
В разрезе регионов явка выглядит так:
1. область Абай – 69,57%
2. Акмолинская область – 71,63 %
3. Актюбинская область – 75,11 %
4. Алматинская область – 68,71 %
5. Атырауская область – 63,28 %
6. Западно-Казахстанская область – 67,03 %
7. Жамбылская область – 61,28 %
8. область Жетісу – 68,01%
9. Карагандинскпя область – 72,12 %
10. Костанайская область – 73,45 %
11. Кызылординская область – 82,48%
12. Мангистауская область– 54,03 %
13. по Павлодарской области – 65,09 %
14. Северо-Казахстанская область – 66,31%
15. Туркестанская область – 75,31 %
16. область Ұлытау – 70,69 %
17. Восточно-Казахстанская область – 73,79 %
18. по Астане – 50,81 %
19. Алматы – 25,39 %
20. Шымкент – 70,57 %
"Участковые комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Время подсчета голосов на участке не должно превышать двенадцать часов с начала подсчета", – добавили в ЦИК.
Напомним, сегодня в Казахстане прошел республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны были решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Вопрос, выдвигаемый на референдум, звучал так: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы выбирали один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование на участках на территории Казахстана завершилось в 20:00.
При этом граждане РК, находящиеся за рубежом, также могли принять участие в референдуме. Сколько казахстанцев приняли участие в голосовании за границей, мы рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170645-referendum-po-aes-v-kazahstane-skolko-kazahstancev-prinyali-uchastie-v-golosovanii/
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