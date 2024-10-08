Кто и как будет выбирать подрядчика для казахстанской АЭС

На брифинге в правительстве заместителя премьер-министра спросили о том, какой подрядчик будет заниматься строительством АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика.

"По всей вероятности, это будет консорциум, потому что безопасность превыше всего. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы на станции были применены самые новые проектные решения и технологии от стран-производителей, которые являются лидерами в своей сфере.

По конфигурации: этим будем заниматься не я и не Алмасадам Майданович (министр энергетики – прим. ред.), это будет специальная проектная группа. (…) Я думаю, это будет не более пяти стран в консорциуме", – заявил вице-премьер Роман Скляр.

Он добавил, что будут учитываться и возможные политические риски при выборе подрядчика. По мнению Скляра, не нужно зацикливаться на выборе одного поставщика.

"Задача – провести такую работу при проектировании, когда мы берем наилучшие технологии из разных стран. Соответственно, разные компании субподрядчики по строительству этой станции будут участвовать.

Такой мировой опыт есть уже, потому что ядерный остров может сделать одна страна, турбину – другая, распределительные крытые или закрытые распределительные устройства – третья страна и так далее, но в комплексе все это будет давать хороший эффект.

Поэтому мы не должны зацикливаться на каком-то одном поставщике, на одном подрядчике, а создать консорциум, который, как показывает практика, наиболее эффективно работает", – добавил Скляр.

Позже он добавил, что большая ясность по этому вопросу появится в следующем году.

"Кто будет членом этого консорциума, когда разработают эту документацию, когда будет принято решение по подрядчику, проектировщику... (станет известно в следующем году – прим. ред.). Но сроки, признанные международными мировыми компаниями, – это год на разработку ТЭО (технико-экономическое обоснование - прим. ред.), 1,5 года – на разработку ПСД (проектно-сметная документация – прим. ред.). Это самые сжатые сроки. Потом начинается строительство.

Ответственность огромная, потому что безопасность АЭС превыше всего. Конечно, безопасной должна быть и ТЭЦ, любой объект, который у нас работает, но АЭС в особом приоритете безопасность, поэтому в такие сроки она будет проходить. Какие будут компании и из каких стран, пока мы ответ на этот вопрос не знаем", – сказал он.

Напомним, сегодня в ЦИК озвучили окончательные итоги референдума по строительству АЭС в Казахстане – за строительство АЭС в Казахстане проголосовало 71,12%, или 5 561 937 казахстанцев, принявших участие в референдуме, против – 2 045 271 человек. Больше 82 тыс. голосовавших выбрали оба ответа в бюллетене.