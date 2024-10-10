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АЭС в Казахстане могут построить в рассрочку, заявили в Минэкономики

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов в кулуарах сената высказался о том, сколько средств может потребоваться на строительство АЭС в Казахстане. Данный вопрос подняли журналисты.

"Сейчас не принято решение, кто будет строить, какие страны. Соответственно, нет понимания, как будет финансироваться. Знаю, что один из вариантов финансирования строительства АЭС - это получить его в рассрочку", - заявил Касенов.

Он пояснил, что рассматривается вариант, когда компания, которая будет строить АЭС, может предоставить отсрочку платежа.

"Соответственно, для его финансирования средства могут и не понадобиться. Но сейчас мы не можем это с точностью утверждать, потому что нет понимания даже, кто будет строить... Все энергогенерирующие проекты имеют расходы. Эти расходы ложатся в тариф, который будет обслуживаться", - добавил вице-министр.

Ранее заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось в воскресенье, 6 октября. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2172522-aes-v-kazahstane-mogut-postroit-v-rassrochku-minekonomiki/

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