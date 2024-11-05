Казахстан начал переговоры с потенциальными поставщиками по строительству АЭС

В Министерстве энергетики РК сообщили о начале переговоров с потенциальными поставщиками для строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении Минэнерго указано, что в настоящее время с потенциальными поставщиками, вошедшими в "шорт-лист", ведутся переговоры.

"Начаты переговоры согласно процедуре конкурентного диалога, который позволит обсудить все аспекты сотрудничества - от технических до экономических и юридических вопросов. Данный формат соответствует международным стандартам и позволит выбрать оптимальное решение, наиболее удовлетворяющее национальным интересам Казахстана", - сказано в сообщении.

Окончательное решение по выбору поставщика или консорциума для проекта строительства АЭС будет принято в 2025 году.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

После этого заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС. А вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.