Россия готова участвовать в строительстве АЭС в Казахстане, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова принять участие в строительстве атомной электростанции в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Мы уделили этому достаточно много внимания в ходе переговоров вчера в узком и широком составе. Казахстан, если он будет осуществлять свои проекты в области атомной энергетики, то, конечно, как и любой заказчик, вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения.

Думаю, неслучайно компания Росатом является крупнейшей компанией своего рода в мире, в том числе и по количеству строящихся АЭС за рубежом", - говорит Путин.

Президент РФ отметил, что они не только занимаются возведением станций, но и созданием полноценной отрасли в этой стране.

"Для Казахстана такой вид деятельности не нов, они не с нуля начинают. У них есть предприятия по добыче урана. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить, что хотят получить. (...)

Окончательное решение - всегда за заказчиком. Я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном в этом направлении весьма возможно", - подытожил он.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября текущего года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.

После этого заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, как планируют выбирать подрядчика для строительства АЭС. А вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов заявил, что построить АЭС в Казахстане могут в рассрочку.

В начале ноября стало известно, наша страна начала переговоры с потенциальными поставщиками по строительству АЭС.