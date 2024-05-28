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Токаев переговорил по телефону с Шольцем

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Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате "Центральная Азия – Германия" в Астане.

Визит Токаева в Германию

Напомним, 28 сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, длился два дня – 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала 2023 года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Еще в ходе официального визита в ФРГ президент принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. А всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Позже глава государства провел встречи с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом, с председателем правления компании Siemens Energy Кристианом Брухом, а также с членом правления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2108394-tokaev-peregovoril-po-telefonu-s-sholcem/

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