Токаев на встрече в Германии анонсировал создание нового нацхолдинга

Президент Казахстана во время своей поездки в Германию провел беседу с членом правления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи с членом правления, руководителем фармацевтического направления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, устойчивого земледелия и научных исследований, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Казахстана в доступе к новейшим медицинским продуктам Bayer, а также в открытии лабораторий и осуществлении совместных научно-исследовательских проектов.

Bayer AG – международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан активно работает над развитием биотехнологического кластера. Он сообщил о создании национального биофармацевтического холдинга QazBioPharm, призванного осуществлять и внедрять в производство разработки в данных отраслях.

Темой обсуждения также стали потенциальные меры по упрощению процедур ввоза новых лекарственных средств в Казахстан.

Особый интерес, как считает глава государства, представляет создание производственных мощностей по производству удобрений, пестицидов и других биохимических веществ, применяемых в сельском хозяйстве Казахстана. По его мнению, имеется значительный потенциал для научного и делового сотрудничества, особенно в области селекции и генной инженерии.

Визит Токаева в Германию

28 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня - 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Еще в ходе официального визита в ФРГ президент принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. А всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Сегодня глава государства провел встречу с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений.