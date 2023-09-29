Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев на встрече в Германии анонсировал создание нового нацхолдинга

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Штефан Ольрих
Касым-Жомарт Токаев и Штефан Ольрих. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана во время своей поездки в Германию провел беседу с членом правления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи с членом правления, руководителем фармацевтического направления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, устойчивого земледелия и научных исследований, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Казахстана в доступе к новейшим медицинским продуктам Bayer, а также в открытии лабораторий и осуществлении совместных научно-исследовательских проектов.

Bayer AG – международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан активно работает над развитием биотехнологического кластера. Он сообщил о создании национального биофармацевтического холдинга QazBioPharm, призванного осуществлять и внедрять в производство разработки в данных отраслях.

Темой обсуждения также стали потенциальные меры по упрощению процедур ввоза новых лекарственных средств в Казахстан.

Особый интерес, как считает глава государства, представляет создание производственных мощностей по производству удобрений, пестицидов и других биохимических веществ, применяемых в сельском хозяйстве Казахстана. По его мнению, имеется значительный потенциал для научного и делового сотрудничества, особенно в области селекции и генной инженерии.

Визит Токаева в Германию

28 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня - 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Еще в ходе официального визита в ФРГ президент принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. А всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Сегодня глава государства провел встречу с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038859-tokaev-anonsiroval-sozdanie-natsionalnogo-biofarmatsevticheskogo-holdinga-qazbiopharm/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.