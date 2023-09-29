Токаев встретился с главой Mercedes-Benz Group в Берлине

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений.

Президент отметил, что Казахстан стремится к диверсификации экономики и развитию промышленного производства, и машиностроение занимает особое место в этой стратегии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время в нашей стране успешно работают такие известные мировые компании, как General Electric, General Motors, Chevrolet, Kia и Hyundai. В прошлом году производство автомобилей в Казахстане превысило 100 000 единиц, рост составил 28%. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млрд долларов.

Руководитель немецкого автоконцерна проинформировал президента о новых подходах компании к развитию глобальных цепочек поставок и возможностях для экономики Казахстана.

Mercedes-Benz Group - один из ведущих мировых автопроизводителей. В 2022 году компания произвела порядка 2,5 млн автомобилей.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Mercedes-Benz Group заняла 41-е место, а в списке Fortune Global 500 - 38-е место.

Визит Токаева в Германию

Напомним, вчера, 28 сентября, Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Германию, который, как ранее раскрыла Акорда, продлится два дня - 28 и 29 сентября.

В Берлине глава Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько нефти Казахстан отправил в Германию с начала года, и высказался о глобальном энергетическом кризисе.

Позже Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, а также с представителями четырех крупных компаний Германии с мировыми именами.

Еще в ходе официального визита в ФРГ президент принял участие в круглом столе деловых кругов Казахстана и Германии. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. А всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом.