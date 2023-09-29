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Строительство электростанций в Казахстане обсудил Токаев с главой Siemens Energy

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Касым-Жомарт Токаев и Кристиан Брух
Касым-Жомарт Токаев и Кристиан Брух. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 29 сентября, провел встречу с председателем правления компании Siemens Energy Кристианом Брухом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

Назвав данный сектор одним из краеугольных камней экономики, глава государства отметил, что Казахстан активно занимается вопросами энергетической безопасности и независимости.

В ходе встречи было отмечено важное значение Меморандума о взаимопонимании в области энергетики, подписанного накануне между министерством энергетики Казахстана и Siemens Energy. Данный документ предусматривает возможность участия компании в реализации крупных энергетических проектов в сферах энергетики и декарбонизации в нашей стране.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным направлением взаимодействия является строительство газотурбинных электростанций в Казахстане.

Компания готова поставлять оборудование для генерирующих проектов (Туркестанская ПГУ, Алматинские ТЭЦ).

Кристиан Брух также проинформировал главу государства о том, что Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана.

Напомним, сегодня глава государства также принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также встретился с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом и с членом правления компании Bayer AG Штефаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038860-stroitelstvo-elektrostantsiy-v-kazahstane-obsudil-tokaev-s-glavoy-siemens-energy/

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