Строительство электростанций в Казахстане обсудил Токаев с главой Siemens Energy
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Касым-Жомарт Токаев сегодня, 29 сентября, провел встречу с председателем правления компании Siemens Energy Кристианом Брухом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.
Назвав данный сектор одним из краеугольных камней экономики, глава государства отметил, что Казахстан активно занимается вопросами энергетической безопасности и независимости.
В ходе встречи было отмечено важное значение Меморандума о взаимопонимании в области энергетики, подписанного накануне между министерством энергетики Казахстана и Siemens Energy. Данный документ предусматривает возможность участия компании в реализации крупных энергетических проектов в сферах энергетики и декарбонизации в нашей стране.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным направлением взаимодействия является строительство газотурбинных электростанций в Казахстане.
Компания готова поставлять оборудование для генерирующих проектов (Туркестанская ПГУ, Алматинские ТЭЦ).
Кристиан Брух также проинформировал главу государства о том, что Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана.
Напомним, сегодня глава государства также принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также встретился с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом и с членом правления компании Bayer AG Штефаном.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038860-stroitelstvo-elektrostantsiy-v-kazahstane-obsudil-tokaev-s-glavoy-siemens-energy/