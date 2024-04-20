К помощи пострадавшим от паводков казахстанцам присоединился Узбекистан

Власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Узбекистана.

"В соответствии с поручением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева направлена ​​гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения в Республике Казахстан.

В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары", – говорится в посте правительства Узбекистана в Telegram.

В пятницу представительство Евросоюза в РК сообщило, что ЕС планирует направить 200 тыс. евро в качестве гуманитарной помощи казахстанским семьям, пострадавшим от паводков.

Гуманитарную помощь Казахстану также оказывает соседний Кыргызстан. С их стороны было две отправки – в начале и середине апреля.

О готовности оказать Казахстану помощь также высказывались в правительстве Турции.

Помимо правительств дружественных стран и правительства самого Казахстана, гражданам оказывают помощь и бизнесмены из списка Forbes.

Паводки в Казахстане

По данным МЧС на 19:00 19 апреля, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118271 человек, в том числе 44282 ребенка. В эвакопунктах, по данным на 10 часов утра, находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей. Домой вернулись 21494 человека.

Отметим, что из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.

В МВД заявляли, что на сегодняшний день по республике возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Отмечалось, что все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

В четверг стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане.

Также в пятницу с видеообращением выступил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, заявив, что каждый пострадавший от паводков будет обеспечен жильем.

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