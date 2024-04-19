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Евросоюз выделит 200 тыс. евро казахстанцам, пострадавшим от паводков

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флаги евросоюза
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

Евросоюз выделяет 200 тыс. евро в качестве гуманитарной помощи казахстанским семьям, пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на представительство ЕС в РК.

"В связи с масштабными паводками в нескольких регионах Казахстана, от которых пострадали более 117 тыс. человек, Европейский Союз выделяет 200 тыс. евро (95 млн тенге по текущему курсу – прим. ред.) гуманитарных средств для помощи наиболее пострадавшим семьям.

Данное финансирование ЕС направлено на поддержку Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан (RCS-RC) в предоставлении столь необходимой чрезвычайной помощи, включая предметы домашнего обихода, такие как матрасы и постельное белье, многоцелевые денежные средства и гигиенические материалы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарная помощь, которая будет предоставлена в течение следующих трех месяцев, непосредственно поможет 5 тыс. человек, серьезно пострадавшим от паводков.

"Особое внимание будет уделяться оказанию помощи домохозяйствам, возглавляемым женщинами, семьям, где есть люди с ограниченными возможностями или пожилые, а также семьям, имеющим более трех детей", – добавили в представительстве ЕС.

Это финансирование является частью общего вклада ЕС в Чрезвычайный фонд реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Паводки в Казахстане

Отметим, согласно последней информации МЧС РК, с начала паводков в Казахстане спасено и эвакуировано 118 180 человек, в том числе 44 254 ребенка. В безопасное место отогнано 113 852 единицы сельхозживотных. На данный момент домой вернулись 19 715 человек.

Из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили 16 тыс. тонн.

Также вице-министр внутренних дел Марат Кожаев ранее сообщал, что в Казахстане возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков. По официальным данным, во время паводков в Казахстане погибло семь человек.

Рано утром 18 апреля стало известно, что Северо-Казахстанскую область накрыло второй волной паводков. А в Уральске, как сообщали специалисты "Казгидромета", пик паводка ожидают с 22 по 24 апреля.

Сегодня в Восточно-Казахстанской области и области Абай объявлено штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках.

Кроме того, несколько дней назад президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

Глава государства также посещал Северо-Казахстанскую область, где заявлял, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2088020-es-vydelit-200-tys-evro-dlya-pomoschi-kazahstantsam-postradavshim-ot-pavodkov/

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