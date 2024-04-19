Паводки в Казахстане: порчу какого имущества возместят казахстанцам

Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам за два дня разработать алгоритм возмещения за потерянное при паводках имущество, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Возмещать ущерб казахстанцам будут за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости.

В перечень такого имущества входят:

предметы для хранения и приготовления пищи,

предметы мебели для приема пищи,

предметы мебели для сна,

предметы средств информирования граждан,

предметы средств водоснабжения и отопления.

Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

Паводки в Казахстане

По последним данным, предоставленным МЧС, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 180 человек, в том числе 44 254 ребенка. В безопасное место отогнано 113 852 единицы сельхозживотных. Домой вернулись 19 715 человек.

Из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.

Также вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что на сегодняшний день в Казахстане возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.

Рано утром 18 апреля стало известно, что Северо-Казахстанскую область накрыло второй волной паводков.

Специалисты "Казгидромета" сообщали, что в Уральске пик паводка ожидают с 22 по 24 апреля.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Отмечалось, что все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

Глава государства также посещал Северо-Казахстанскую область, где заявлял, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.

Вчера стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане.

А сегодня – уже в столице республики – случился разлив талой воды, из-за чего по проспекту Улы Дала подтопило дорогу.