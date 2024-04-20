Паводки в Казахстане: в правительстве отчитались о выплатах пострадавшим

Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили государственную поддержку после паводков, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Как пишет правительство в Telegram, в Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день приняты 16 862 заявки.

По состоянию на 20 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП (на момент написания статьи – 369 200 тенге) получили 8 814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге. Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 3210 жилых домов, по 1969 объектам проведена оценка.

Более 447 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 311 домах.

Также, по данным правительства, 35 семей получили дома и квартиры взамен старого жилья.

"Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", – доложили в пресс-службе премьера.

Паводки в Казахстане

По данным МЧС на 19:00 19 апреля, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118271 человек, в том числе 44282 ребенка. В эвакопунктах, по данным на 10 часов утра, находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей. Домой вернулись 21494 человека.

Отметим, что из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.

В МВД заявляли, что на сегодняшний день по республике возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Отмечалось, что все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

В четверг стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане.

Также в пятницу с видеообращением выступил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, заявив, что каждый пострадавший от паводков будет обеспечен жильем.

Порчу какого имущества возместят казахстанцам, можно узнать здесь.