"Будут закреплены за каждой областью": Токаев о помощи бизнесменов из списка Forbes в паводки
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В ходе поездки в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев высказался о помощи предпринимателей из списка Forbes регионам, пострадавшим в паводки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президент встретился с представителями бизнеса и волонтерами, оказывающими посильную помощь в ликвидации последствий паводка, сообщается в Telegram-канале Акорды.
Среди них руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнорудной, пищевой и аграрной промышленности, а также местные представители АНК, волонтеры областного молодежного ресурсного центра и студенты.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса.
"Здесь находятся меценаты. Я очень благодарен вам. Это зов души, проявление гражданской ответственности. Вы делаете это не для награды, а по зову сердца", – сказал президент.
Особое внимание Токаев уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.
"У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент также обратился с благодарностью к волонтерам, подчеркнув, что всегда с большой симпатией относится к ним и всячески будет поддерживать их.
Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом. Глава области Кумар Аксакалов рассказал, что в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области.
Глава государства встретился с жителями Костанайского района, пострадавшими от паводков. Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие, отметив, что единство народа ярко проявляется в такое сложное время. Он также заявил, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам. А еще сказал, что запретит изъятие популяции сайгаков.
Кроме того, сегодня Токаев успел посетить Северо-Казахстанскую область, где на встрече с жителями выразил мнение, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими. При этом президент отметил, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085962-budut-zakrepleny-za-kazhdoy-oblastyu-tokaev-o-pomoschi-biznesmenov-iz-spiska-forbes-v-pavodki/