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Жилищный вопрос пострадавших от паводков: министр Шарлапаев выступил с обращением

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Министр Канат Шарлапаев
Министр Канат Шарлапаев. Кадр из видео: t.me/KZgovernment

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев появился в новом обращении, которое опубликовала пресс-служба правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Үкімет.

Как подчеркнуло правительство в Telegram, в приоритете – быстрое решение жилищных вопросов пострадавших от паводка граждан.

Отмечается, что правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах.

"Так, если комиссия признала жилье непригодным для восстановления, предусмотрено два пути решения: строительство нового дома или приобретение готовой недвижимости.

При этом у граждан будет возможность самим выбрать оптимальный для них вариант в одном из предложенных населенных пунктов области.

Мерами государственной поддержки будут также охвачены владельцы дач в подтопленных районах в том случае, если это единственное жилье", – сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Также акиматы ведут работу по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов.

В городе Аркалыке Костанайской области для 27 пострадавших приобретены квартиры. Ключи от нового жилья выдают семьям в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.

"Данная работа будет продолжена до тех пор, пока каждый пострадавший не будет обеспечен жильем", – подчеркнул министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Паводки в Казахстане

По последним данным, предоставленным МЧС, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 180 человек, в том числе 44 254 ребенка. В безопасное место отогнано 113 852 единицы сельхозживотных. Домой вернулись 19 715 человек.

Из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.

Также вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что на сегодняшний день в Казахстане возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.

Рано утром 18 апреля стало известно, что Северо-Казахстанскую область накрыло второй волной паводков.

Специалисты "Казгидромета" сообщали, что в Уральске пик паводка ожидают с 22 по 24 апреля.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Отмечалось, что все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

Глава государства также посещал Северо-Казахстанскую область, где заявлял, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.

Вчера стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане.

А сегодня – уже в столице республики – случился разлив талой воды, из-за чего по проспекту Улы Дала подтопило дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088026-zhilischnyy-vopros-postradavshih-ot-pavodkov-ministr-sharlapaev-vystupil-s-obrascheniem/

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