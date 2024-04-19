Жилищный вопрос пострадавших от паводков: министр Шарлапаев выступил с обращением
Опубликовано:
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев появился в новом обращении, которое опубликовала пресс-служба правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Үкімет.
Как подчеркнуло правительство в Telegram, в приоритете – быстрое решение жилищных вопросов пострадавших от паводка граждан.
Отмечается, что правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах.
"Так, если комиссия признала жилье непригодным для восстановления, предусмотрено два пути решения: строительство нового дома или приобретение готовой недвижимости.
При этом у граждан будет возможность самим выбрать оптимальный для них вариант в одном из предложенных населенных пунктов области.
Мерами государственной поддержки будут также охвачены владельцы дач в подтопленных районах в том случае, если это единственное жилье", – сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.
Также акиматы ведут работу по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов.
В городе Аркалыке Костанайской области для 27 пострадавших приобретены квартиры. Ключи от нового жилья выдают семьям в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.
"Данная работа будет продолжена до тех пор, пока каждый пострадавший не будет обеспечен жильем", – подчеркнул министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.
Паводки в Казахстане
По последним данным, предоставленным МЧС, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 180 человек, в том числе 44 254 ребенка. В безопасное место отогнано 113 852 единицы сельхозживотных. Домой вернулись 19 715 человек.
Из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.
Также вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что на сегодняшний день в Казахстане возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.
Рано утром 18 апреля стало известно, что Северо-Казахстанскую область накрыло второй волной паводков.
Специалисты "Казгидромета" сообщали, что в Уральске пик паводка ожидают с 22 по 24 апреля.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Отмечалось, что все средства будут направлены на помощь пострадавшим.
Глава государства также посещал Северо-Казахстанскую область, где заявлял, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.
Вчера стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане.
А сегодня – уже в столице республики – случился разлив талой воды, из-за чего по проспекту Улы Дала подтопило дорогу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088026-zhilischnyy-vopros-postradavshih-ot-pavodkov-ministr-sharlapaev-vystupil-s-obrascheniem/