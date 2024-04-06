Кыргызстан направил гуманитарную помощь Казахстану

Кыргызская Республика направила инициативную гуманитарную помощь Казахстану. 15 фур прибыли в Жамбылскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, инициативный гуманитарный груз населению Казахстана, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций вследствие наводнения, сопровождает вице-министр МЧС Кыргызстана Урматбек Шамырканов.

15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Жамбылскую область.

"Гуманитарный груз в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и др. будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей", - пояснили в МЧС РК.

Напомним, сегодня глава государства провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу и народ соседней страны за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями. Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

В этом году ожидается визит Садыра Жапарова в Казахстан.