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Кыргызстан направил гуманитарную помощь Казахстану

Опубликовано:

Гумпомощь из Кыргызстана
Гуманитарная помощь. Фото: t.me/qr_tjm

Кыргызская Республика направила инициативную гуманитарную помощь Казахстану. 15 фур прибыли в Жамбылскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, инициативный гуманитарный груз населению Казахстана, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций вследствие наводнения, сопровождает вице-министр МЧС Кыргызстана Урматбек Шамырканов.

15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Жамбылскую область.

"Гуманитарный груз в виде продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, обогревателей и др. будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей", - пояснили в МЧС РК.

Напомним, сегодня глава государства провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу и народ соседней страны за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями. Президент Казахстана подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

В этом году ожидается визит Садыра Жапарова в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2080019-kyrgyzstan-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-kazahstanu/

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