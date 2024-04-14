Вторую партию гуманитарной помощи направил Кыргызстан Казахстану

В МЧС Кыргызстана сообщили, в Казахстан для пострадавших от паводков направлена вторая партия гуманитарного груза "Караван помощи", передает NUR.KZ со ссылкой на 24kg.

По данным издания, гуманитарный груз состоит из кыргызстанской молочной продукции — 10 тысяч литров кефира, 14,2 тысячи пачек сметаны, по 10 тысяч литров сливочного и растительного масел, 20 тонн голландского сыра, 80 тонн сухого обезжиренного молока.

"Груз собран силами кыргызского народа, а также средства дополнительно выделены из резервного фонда президента", — проинформировали в МЧС.

Напомним, в начале апреля в Казахстан также прибыла гуманитарная помощь от Кыргызстана - 15 фур с 300 тоннами груза приехали в Жамбылскую область. Груз распределен между четырьмя областями Казахстана.

Ранее председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров отмечал, что после аварии на ТЭЦ Бишкека Казахстан протянул руку помощи Кыргызстану – в соседнюю страну направили 2 тыс. тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива.

"И в этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили", – заявил Жапаров, говоря о ситуации с паводками в Казахстане.

Готовность оказать помощь Казахстану выразили также в Турции - турецкий МИД опубликовал соответствующее заявление.