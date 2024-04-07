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В Турции заявили, что готовы оказать любую помощь Казахстану в связи с паводками

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Флаг Турции
Флаг Турции. Иллюстративное фото: pixabay.com

В турецком МИДе опубликовали заявление в связи с паводками в Казахстане – отмечается, что Турция готова оказать любую помощь нашей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Мы глубоко опечалены разрушительными наводнениями в нескольких регионах Казахстана, которые вынудили эвакуировать десятки тысяч наших казахстанских братьев и сестер, и нанесли серьезный ущерб.

Выражаем соболезнования народу и правительству Казахстана.

Турция готова оказать любую помощь, необходимую, чтобы залечить раны, нанесенные стихийным бедствием", – говорится в заявлении МИД Турции.

Отметим, что ранее также о паводках в Казахстане высказался депутат Европарламента Рышард Чарнецкий. Он заявил, что был потрясен, узнав о ситуации в нашей стране и пожелал скорейшего восстановления.

Кроме того, в Кыргызстане несколько дней назад заявляли, что направят в Казахстан гуманитарный груз в виде продуктов питания местного производства. Вчера сообщалось, что 15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Жамбылскую область.

По данным МЧС РК, на данный момент в Казахстане спасено от паводков уже более 72 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 – дети.

Также глава правительства Олжас Бектенов сегодня дал ряд поручений министерствам и акиматам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2080409-v-turtsii-zayavili-chto-gotovy-okazat-pomosch-kazahstanu-v-svyazi-s-pavodkami/

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