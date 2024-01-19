В 2023 году Казахстан потратил на помощь другим странам 9,2 млн долларов, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Встреча прошла в рамках официального визита главы государства в Рим.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодняшняя встреча является хорошей возможностью обсудить партнерство между Казахстаном и ВПП ООН в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Глава государства рассказал о мерах, реализуемых Казахстаном по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию гуманитарной помощи по линии международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности (ИОПБ) и ООН.

В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов. На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Касым-Жомарт Токаев и Синди Маккейн. Фото: Акорда

Особое внимание президент уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время ведется работа по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Деятельность данного Центра позволит упорядочить межведомственную координацию ООН в Центральной Азии в целях укрепления регионального мира, безопасности и устойчивого развития.

В завершение встречи глава государства пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Визит Токаева в Италию

Напомним, 17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию.

В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой – казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан. Позже Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Сегодня Токаев прибыл в Ватикан и встретился с папой Римским. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент также встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.

Позже глава государства прогулялся по музеям Ватикана, а на встрече с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН угостил его казахстанским апортом.