О чем Токаев беседовал с премьером Италии, раскрыла Акорда (видео)

Президент Казахстана провел переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони. По итогам встречи подписан ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Глава государства поблагодарил Джорджу Мелони за оказанный теплый прием на итальянской земле. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи.

"Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", – сказал он.

По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около 15 млрд долларов. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.

Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.

Джорджа Мелони в свою очередь отметила высокий уровень казахско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.

"Мы рассматриваем Ваш визит как прекрасную возможность для дальнейшего укрепления казахско-итальянских отношений", – сказала премьер-министр.

В ходе встречи особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

"Уверен, что сегодняшние переговоры ознаменуют новый этап в наших двусторонних отношениях и откроют хорошую возможность для поиска перспективных направлений сотрудничеств", – подытожил президент.

По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии приняли совместное заявление.

Были подписаны следующие документы:

1. Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики;

2. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Итальянской Республики;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Итальянской Республики;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством университетов и исследований Итальянской Республики;

5. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Национальной школой государственного управления Итальянской Республики;

6. Соглашение между казахстанским Фондом "Самрук – Казына" и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;

7. Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской национальной компанией "КазМунайГаз" и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.

Заключение меморандума между Казахстаном и Италией. Фото: akorda.kz

Заключение меморандума между Казахстаном и Италией. Фото: akorda.kz

Накануне сообщалось о том, что Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Как встречали Токаева в резиденции президента Италии, мы показывали здесь.

Ранее в ходе своей рабочей поездки в Рим Токаев также провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой. Наш президент пригласил своего коллегу в Казахстан.

Джорджа Мелони, как пишет ТАСС, 22 октября 2022 года приняла присягу в качестве премьер-министра Италии. 26 октября ее правительство было утверждено парламентом.