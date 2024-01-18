О чем Токаев беседовал с премьером Италии, раскрыла Акорда (видео)
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Президент Казахстана провел переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони. По итогам встречи подписан ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства поблагодарил Джорджу Мелони за оказанный теплый прием на итальянской земле. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи.
"Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", – сказал он.
По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около 15 млрд долларов. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.
Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.
Джорджа Мелони в свою очередь отметила высокий уровень казахско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.
"Мы рассматриваем Ваш визит как прекрасную возможность для дальнейшего укрепления казахско-итальянских отношений", – сказала премьер-министр.
В ходе встречи особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
"Уверен, что сегодняшние переговоры ознаменуют новый этап в наших двусторонних отношениях и откроют хорошую возможность для поиска перспективных направлений сотрудничеств", – подытожил президент.
По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии приняли совместное заявление.
Были подписаны следующие документы:
1. Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между Правительством Республики Казахстан и Правительством Итальянской Республики;
2. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Итальянской Республики;
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Итальянской Республики;
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством университетов и исследований Итальянской Республики;
5. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Национальной школой государственного управления Итальянской Республики;
6. Соглашение между казахстанским Фондом "Самрук – Казына" и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;
7. Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской национальной компанией "КазМунайГаз" и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.
Накануне сообщалось о том, что Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Как встречали Токаева в резиденции президента Италии, мы показывали здесь.
Ранее в ходе своей рабочей поездки в Рим Токаев также провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой. Наш президент пригласил своего коллегу в Казахстан.
Джорджа Мелони, как пишет ТАСС, 22 октября 2022 года приняла присягу в качестве премьер-министра Италии. 26 октября ее правительство было утверждено парламентом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056295-o-chem-tokaev-besedoval-s-premerom-italii-raskryla-akorda/