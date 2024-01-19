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Токаев оценил фрески Микеланджело в музее Ватикана

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Касым-Жомарт Токаев в музее Ватикана
Касым-Жомарт Токаев в музее Ватикана. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана и оценил фрески Микеланджело и других выдающихся мастеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в рамках официального визита в Ватикан Касым-Жомарт Токаев посетил Сикстинскую Капеллу, Капеллу Святых Петра и Павла (Капелла Паолина) и Королевский зал Апостольского дворца.

"В ходе экскурсии Президент оценил великолепие фресок Микеланджело и других выдающихся мастеров, а также ознакомился с богатой историей Ватикана", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию.

В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой – казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан. Позже Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Сегодня Токаев прибыл в Ватикан и встретился с папой Римским. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент также встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056486-tokaev-otsenil-freski-mikelandzhelo-v-muzee-vatikana/

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