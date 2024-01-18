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Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии

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Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла
Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла. Фото: Акорда

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Италию начался со встречи с президентом страны Серджо Маттареллой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Итоги переговоров осветила пресс-служба президента РК в Telegram.

Подчеркнув, что это его первый визит в Италию в статусе президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Серджо Маттареллу за гостеприимство. Глава государства отметил продолжительный и взаимовыгодный характер отношений с Итальянской Республикой – надежным партнером Казахстана в Евросоюзе.

"Сегодня хотел бы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе развитие экономических связей и укрепление отношений, направленных на процветание двух стран, а также пути решения актуальных международных проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как далее сообщил президент, Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе.

"Объем взаимной торговли превысил 14,5 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия. В то же время необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Италией будет очень плодотворным", – заявил глава государства.

Лидер Казахстана подробно рассказал о наиболее привлекательных и перспективных для иностранных инвесторов в сферах экономики страны, включая "зеленую" энергетику.

Казахстанские и итальянские чиновники сидят за столом
Переговоры Казахстана и Италии. Фото: Акорда

Главы государств отдельно остановились на вопросах взаимодействия Казахстана и Италии на мировой арене, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.

Президенты двух стран отметили важность укрепления системы международных отношений и глобальной безопасности на основе уважения принципов Устава ООН.

Собеседники также обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и Центральной Азии с Европейским Союзом, особо подчеркнув наличие солидных перспектив для взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики и, в частности, развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Пользуясь случаем, глава государства поздравил президента Маттареллу со вступлением Италии на пост председателя "Большой семерки" и пожелал успехов в реализации повестки дня G7.

Отметив большой интерес в Италии к проводимому в Казахстане курсу политической и общественной модернизации, Серджо Маттарелла поблагодарил президента Казахстана за визит в Рим и выразил уверенность, что результаты сегодняшних переговоров придадут дополнительный импульс двусторонним экономическим, политическим и культурно-гуманитарным связям.

Серджо Маттарелла и другие итальянские чиновники сидят за столом
Переговоры Казахстана и Италии. Фото: Акорда

В завершение встречи, прошедшей в теплой и дружественной обстановке, Касым-Жомарт Токаев передал итальянскому коллеге приглашение посетить Казахстан с визитом, которое было с благодарностью принято.

Затем главы государств продолжили переговоры в формате рабочего обеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056279-tokaev-provel-peregovory-i-poobedal-s-prezidentom-italii/

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