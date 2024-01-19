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30 лет независимости Казахстана

Токаев в Италии угостил апортом чиновника от ООН (видео)

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Касым-Жомарт Токаев и Цюй Дунъюй
Касым-Жомарт Токаев и Цюй Дунъюй. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Риме, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.

"Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - отметил глава государства.

Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с Организацией.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша страна заинтересована в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зеленого сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов.

Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна - один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов. Глава государства представил Цюй Дунъюю плоды алматинского апорта.

"Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы - крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на Вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы", - сказал президент.

Глава государства также рассказал о приоритетах нашей страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев призвал FAO поддержать разработку проектов по мелиорации земель в Аральском бассейне и управлению водными ресурсами. Он также предложил создать субрегиональное отделение Организации для Центральной Азии в Казахстане.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации отметил значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи не только в регионе, но и в целом по миру.

В завершение президент поблагодарил главу ФАО за содержательную беседу и пригласил его принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана".

Касым-Жомарт Токаев также оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Напомним, 17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию.

В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой - казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан. Позже Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Сегодня Токаев прибыл в Ватикан и встретился с папой Римским. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент также встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.

После всех официальных встреч Касым-Жомарт Токаев также посетил музеи Ватикана и оценил фрески Микеланджело и других выдающихся мастеров.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO), как сообщается на ее официальном сайте, является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом.

Главная цель организации - обеспечить продовольственную безопасность для всех и гарантировать регулярный доступ населения к высококачественной пище.

Со 195 членами (194 страны и Европейский союз) ФАО работает в более чем 130 странах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056495-tokaev-v-italii-ugostil-aportom-chinovnika-ot-oon/

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