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30 лет независимости Казахстана

Казахстанским ученым дадут доступ к архиву Ватикана

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Касым-Жомарт Токаев и Пол Ричард Галлахер
Касым-Жомарт Токаев и Пол Ричард Галлахер. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил содержательный и продуктивный характер состоявшейся беседы с Папой Римским Франциском.

По словам президента, последовательная поддержка Ватикана способствовала тому, что проводимые Казахстаном съезды лидеров мировых и традиционных религий стали важной площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями.

Глава государства напомнил об историческом визите главы Католической церкви в нашу страну, который стал важным символом продвижения мира и вызвал широкий отклик не только среди католической общины Казахстана, но и представителей других религий в регионе.

По словам президента, наша страна придает особое значение укреплению связей со Святым Престолом в области образования, здравоохранения и борьбы с изменением климата.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил архиепископа Пола Галлахера за готовность Библиотеки Ватикана и Апостольского архива на безвозмездной основе предоставить казахстанским ученым возможность изучить исторические материалы. Он также приветствовал сотрудничество Национального научного центра материнства и детства с Ватиканским педиатрическим госпиталем Bambino Gesu.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подтвердил приверженность Казахстана межэтническому и межконфессиональному согласию во имя укрепления мира, гармонии и взаимного уважения.

В завершение разговора глава государства пригласил руководство Святого Престола принять участие в очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Пола Галлахера
Встреча Касым-Жомарта Токаева и Пола Галлахера. Фото: Акорда

Напомним, 17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию.

В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой – казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан. Позже Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Сегодня глава государства прибыл в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска.

Во время встречи с понтификом Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении.

Также отметим, что Папа Римский Франциск прилетал в Астану в сентябре 2022 года. Он участвовал в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также провел двухчасовую мессу.

Тогда Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому домбру, а также назвал его "лучшим пропагандистом казахской культуры".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056456-tokaev-priglasil-rukovodstvo-vatikana-v-astanu/

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