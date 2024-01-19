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30 лет независимости Казахстана

Раскрыто содержание беседы Токаева с Папой Римским

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Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск
Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: akorda.kz

В Ватикане состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. Это первый официальный визит Токаева в Святой Престол, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В начале аудиенции президент Казахстана выразил признательность Верховному Понтифику Католической церкви за его неустанные и самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире.

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск
Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: akorda.kz

"Ваши молитвы о достижении мира вселили веру и новую надежду в сердца и умы не только тысяч католиков, но и многих наших соотечественников, исповедующих другие религии. Сегодня полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан, исторически расположенный на перекрестке цивилизаций, стал родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии", – сказал президент Казахстана.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, последователи всех вероучений вносят большой вклад в построение справедливого Казахстана.

"Нам удалось сформировать собственную модель мира и национального диалога, основанную на принципе "единство в многообразии". В нашей стране люди разных религий могут совершать молитвы в своих храмах. Защита права на свободу вероисповедания – неотъемлемая часть моего политического курса", – подчеркнул президент Казахстана.

Напомнив о традиционном послании Папы Франциска "Граду и миру", Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность с его словами о том, что "Мир – это прежде всего дар Божий … Но это также и большая ответственность, лежащая на всех нас".

"Полностью разделяя Ваши устремления, убежден в том, что мы, несмотря на все наши различия, должны объединиться для продвижения идей мира, постоянного диалога между культурами и религиями, развития на благо людей всех вероисповеданий. Еще есть время для выражения доброй воли, еще есть пространство для ведения переговоров, еще есть возможность для проявления мудрости", – заявил глава государства.

В контексте двусторонних отношений Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении. Кроме того, ведется активный политический диалог, проводится последовательная работа по упорядочению и расширению правовой базы.

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск
Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана также выразил признательность Папе Франциску за его активные усилия, направленные на прекращение очагов конфликтов и разногласий в мире.

"Действительно, нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности, вызывая огромные человеческие страдания и экономические трудности. Казахстан как ответственное государство вносит значительный практический вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Мы участвуем в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках мира", – сказал глава нашего государства.

В свою очередь Понтифик поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за вклад в дело обеспечения мира и согласия.

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск
Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский Франциск. Фото: akorda.kz

В завершение аудиенции глава государства поблагодарил Папу Римского за содержательную беседу и подтвердил намерение Казахстана и впредь сотрудничать со Святым Престолом в продвижении идей толерантности, гармонии и братства.

Визит Токаева в Италию

17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Как встречали Токаева в резиденции президента Италии, мы показывали здесь.

В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой - казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан.

Накануне вечером Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Позже в Акорде рассказали, о чем беседовали Токаев и Мелони: Токаев поблагодарил Джорджу Мелони за теплый прием и отметил, что Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи. По итогам встречи был подписан ряд документов.

Кроме того, Акорда опубликовала совместное заявление президента Казахстана и премьер-министра Италии, состоящие из 18 пунктов.

Позже Токаев выступил на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия", в котором приняли участие порядка 30 компаний международного уровня, а затем провел переговоры с представителями четырех крупных итальянских компаний.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска. Как сообщили в Акорде, к приезду главы государства был выстроен почетный караул швейцарской гвардии. Президента Казахстана встретил регент Префектуры Папского дворца Леонардо Сапиенца.

Отметим, что Папа Римский Франциск прилетал в Астану в сентябре 2022 года. 14 сентября в столице состоялась двухчасовая месса, участие в которой приняли более 3 тыс. паломников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056479-o-chem-besedoval-tokaev-s-papoy-rimskim-rasskazali-v-akorde/

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