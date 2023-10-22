Гуманитарная помощь Казахстана весом свыше 1600 тонн прибыла в Афганистан (фото)

Гуманитарная помощь, отправленная Казахстаном для пострадавших от землетрясения, прибыла в афганскую провинцию Балх, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По информации на официальном сайте ведомства, в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева на территорию железнодорожной станции "Хайратон" афганской провинции Балх прибыла очередная партия гуманитарной помощи Казахстана для пострадавших от землетрясения в Герате.

"Гуманитарный груз от Казахстана Афганистану состоит из 27 вагонов, общим весом 1662 тонны. В нем содержится рис, мука, растительное масло, молочные консервы, матрасы, одеяла, простыни, подушки, теплая одежда, палатки, белье, наволочки и кровати", – говорится в сообщении.

Гумпомощь Казахстана, прибывшая в Афганистан. Фото: пресс-служба МИД РК

В МИД добавили, что заместитель губернатора провинции Балх Абу Идрисс от лица афганского народа выразил благодарность нашему президенту Касым-Жомарту Токаеву, а также правительству и народу Казахстана за регулярную и оперативную гуманитарную помощь. Он отметил наличие крепких дружественных связей между народами двух государств.

Гумпомощь Казахстана, прибывшая в Афганистан. Фото: пресс-служба МИД РК

Гумпомощь Казахстана, прибывшая в Афганистан. Фото: пресс-служба МИД РК

Землетрясения в Афганистане

Напомним, в воскресенье в провинции на северо-западе Афганистана произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,3. Как минимум два человека погибли, более 150 пострадали.

К слову, за последние 8 дней, с 7 октября, в этой стране произошли три сильных землетрясения. По данным ООН, в их результате погибли около 1300 человек и еще около 1700 получили ранения.

9 октября президент Касым-Жомарт Токаев поручил оказать стране гуманитарную помощь, включающую продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости.

10 октября казахстанские спасатели вылетели в Афганистан. На следующий день в страну направили свыше 1600 тонн гуманитарного груза.

В ходе спасательных работ в Афганистане казахстанские специалисты извлекли тело мальчика из-под завалов, оказали медицинскую помощь десяткам пострадавших.

На этой неделе казахстанские спасатели и медики, отправившиеся в пострадавший от землетрясений Афганистан, вернулись домой. В аэропорту их встречали коллеги и близкие.

Также в ООН ранее заявили, что 90% погибших в результате землетрясения, произошедшего в Афганистане 7 октября, составили женщины и дети. Это может быть связано с жесткими ограничениями, введенными "Талибаном".