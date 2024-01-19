Токаев прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"К приезду главы государства был выстроен Почетный караул швейцарской гвардии. Президента Казахстана встретил регент Префектуры Папского дворца Леонардо Сапиенца", - говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

Визит Токаева в Италию

17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Как встречали Токаева в резиденции президента Италии, мы показывали здесь.

В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой – казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан.

Накануне вечером Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Позже в Акорде рассказали, о чем беседовали Токаев и Мелони: Токаев поблагодарил Джорджу Мелони за теплый прием и отметил, что Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи. По итогам встречи был подписан ряд документов.

Кроме того, Акорда опубликовала совместное заявление президента Казахстана и премьер-министра Италии, состоящие из 18 пунктов.

Позже Токаев выступил на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия", в котором приняли участие порядка 30 компаний международного уровня, а затем провел переговоры с представителями четырех крупных итальянских компаний.

Отметим, что Папа Римский Франциск прилетал в Астану в сентябре 2022 года. 14 сентября в столице состоялась двухчасовая месса, участие в которой приняли более 3 тыс. паломников.