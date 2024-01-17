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Токаев прибыл с официальным визитом в Италию (фото)

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Италию. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула.

Завтра, 18 января, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

В этот же день глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Ранее пресс-служба Акорды сообщала о том, что глава государства 18-19 января посетит с официальными визитами Итальянскую Республику и Государство Ватикан.

В первый день визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Токаев также примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Кроме того, президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056088-tokaev-pribyl-s-ofitsialnym-vizitom-v-italiyu/

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