Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в размере 1 млн долларов

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил на 10-м саммите Организации тюркских государств, который проходит в Астане, и заявил о предоставлении помощи палестинцам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, актуальной задачей является повышение роли медиации, сообщается на официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил президент.

Токаев подчеркнул, что решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо.

"Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", - заключил президент.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС.

К слову, в знак протеста против расширения боевых действий Израиля в Газе Боливия разорвала дипломатические отношения со страной, а Колумбия и Чили заявили, что отзывают своих послов.

Позже стало известно, что своего посла отозвала и Иордания.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - его окружили с нескольких сторон.