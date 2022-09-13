Самолет с Папой Римским прибыл в Нур-Султан (видео)

Папа Римский. Фото: Grzegorz Galazka/Archivio Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio/Getty Images

Самолет, на борту которого летел Папа Римский Франциск, приземлился в Нур-Султане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом", – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что высокого гостя встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее прилет главы Ватикана ожидался в 17:45 по местному времени.

Напомним, что завтра, 14 сентября, в Нур-Султане Папа Франциск проведет двухчасовую мессу, участие в которой примет более 3 тыс. паломников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987559-samolet-s-papoy-rimskim-pribyl-v-nur-sultan/