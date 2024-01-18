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Токаев прибыл в резиденцию премьера Италии: как его встречали (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Киджи" на встречу с премьером Италии Джорджей Мелони, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Киджи" на переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони", – сообщила пресс-служба президента РК в Telegram.

Ранее в ходе своей рабочей поездки в Рим Токаев провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой. Также наш президент пригласил своего коллегу к нам в Казахстан.

Отметим, что в прошлом году итальянский премьер намеревалась лично посетить Казахстан, однако поездку пришлось отменить из-за наводнений, обрушившихся на регион Эмилия-Романья.

Трагедия произошла весной, в мае: тогда сообщалось о гибели более десятка человек и эвакуации еще тысяч граждан. По оценкам специалистов, за полтора дня выпала шестимесячная норма осадков.

В период наводнений Токаев связывался с Мелони по телефону. В ходе беседы глава государства выразил глубокие соболезнования ей и всему итальянскому народу. Сама Мелони позже высказалась о беседе с президентом Казахстана как о "сердечном разговоре, подтвердившем прекрасный уровень двусторонних отношений между Римом и Астаной".

Джорджа Мелони, согласно Британской энциклопедии, – первая женщина-политик Италии, занявшая пост премьер-министра. Случилось это в октябре 2022 года, после того как бывший премьер Италии Марио Драги подал в отставку.

Мелони является соучредителем и главой "Братьев Италии" – ультраправой партии с неофашистскими корнями. Долгое время считалась евроскептиком (политическая доктрина, выступающая за выход из ЕС), однако во время предвыборной кампании смягчила свою риторику и пообещала поддерживать Украину в ее продолжающейся борьбе с российской агрессией. Она также преуменьшила опасения по поводу неофашистской истории своей партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056289-tokaev-vstretilsya-s-premerom-italii-dzhordzhey-meloni/

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