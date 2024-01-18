Как встречали Токаева в резиденции президента Италии (фото)

Глава государства прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла.

Напомним, накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Италию. В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула.

Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла. Фото: Акорда

Ранее пресс-служба Акорды сообщала о том, что глава государства 18-19 января посетит с официальными визитами Итальянскую Республику и Государство Ватикан.

В первый день визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Токаев также примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.

Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла. Фото: Акорда

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Кроме того, президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

На официальном сайте Квиринальского дворца говорится, что он был построен в XVI веке. В настоящее время дворец является одной из трех официальных резиденций президента Италии, наряду с виллами в Неаполе и Кастельпорциано.

С 2015 года он открыт для посетителей, то есть выполняет также функцию музея.

Как описывает дворец сам Серджо Маттарелла, это одно из главных мест, где проходит жизнь Итальянской Республики.

По его словам, гости дворца могут познакомиться с местом, где президент выполняет свои функции, встречается с высшими должностными лицами, представителями других государств и международных организаций, представителями гражданского общества и гражданами.